SSj-100 "Азимута", летевший из Краснодара в Тюмень, экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

SSj-100 авиакомпании "Азимут" сломался после вылета из Краснодара в Тюмень и экстренно приземлился в Самаре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", борт должен был прибыть в город ещё в 6.50, однако сделает это не ранее 11.00. Причиной незапланированной посадки в Самаре стал отказ левого двигателя, сообщает "Интерфакс". Всего на борту было 95 пассажиров, из них двое детей.

Получить комментарий перевозчика к моменту публикации не удалось.