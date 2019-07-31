22 Августа 2020
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SSj-100 Сухой суперджет-100 авиакомпания Азимут (2019) | Фото: azimuth.aero

SSj-100 "Азимута", летевший из Краснодара в Тюмень, экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

SSj-100 авиакомпании "Азимут" сломался после вылета из Краснодара в Тюмень и экстренно приземлился в Самаре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", борт должен был прибыть в город ещё в 6.50, однако сделает это не ранее 11.00. Причиной незапланированной посадки в Самаре стал отказ левого двигателя, сообщает "Интерфакс". Всего на борту было 95 пассажиров, из них двое детей.

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SSj-100 "Азимута", летевший из Краснодара в Тюмень, экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

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Теги: SSj-100, Азимут, Краснодар - Тюмень



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