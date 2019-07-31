Вступил в силу закон об "ипотечных каникулах"

22 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Вступил в силу закон об "ипотечных каникулах"

В России 31 июля вступает в силу закон об "ипотечных каникулах".

Напомним, законопроект позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отложить выплату ипотечного кредита на срок до шести месяцев. К обстоятельствам для получения "ипотечных каникул" законодатели отнесли потерю работы, а следовательно и доходов, снижение доходов, временную нетрудоспособность более двух месяцев, потерю кормильца и получение инвалидности.

Кроме того, должны быть соблюдены другие условия: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика.

Получить отсрочку, согласно законопроекту, можно только один раз. Размер кредита не должен превышать 15 млн рублей.

Закон был принят в третьем чтении 18 апреля. 22 апреля его одобрили в Совфеде. В мае документ подписал президент.

Изначально не подразумевалось, что налоговые каникулы будут распространяться в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Но, как ранее заявил Владимир Путин, он не сделал вовремя оговорку, а "слово не воробей".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Вступил в силу закон об "ипотечных каникулах"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ипотечные каникулы, закон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 12:55 Мск За полгода ипотечными каникулами воспользовалось менее 1% заемщиков – Госдума

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.05.2019 09:30 Мск Владимир Путин подписал закон об "ипотечных каникулах"
Ранее 18.04.2019 13:53 Мск "Главное теперь проконтролировать банки". Госдума приняла закон об "ипотечных каникулах"
Ранее 20.03.2019 15:10 Мск "Слово не воробей": Путин поручил распространить "ипотечные каникулы" на выданные ранее кредиты
Ранее 20.03.2019 03:16 Мск СМИ: в России теперь продают квартиры вместе с жильцами
Ранее 19.03.2019 03:07 Мск Правительство одобрило инициативу об ипотечных каникулах
Ранее 14.03.2019 14:11 Мск "Ипотечные каникулы" могут сделать многоразовыми и распространить на действующие кредиты
Ранее 01.03.2019 00:09 Мск "Ипотечные каникулы" коснутся только новых кредитных договоров
Ранее 28.02.2019 15:11 Мск Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Госдуму
Ранее 22.02.2019 05:49 Мск Банк России объяснил, кто может воспользоваться ипотечными каникулами
Ранее 30.01.2019 02:11 Мск Банк России предложил ввести ипотечные каникулы
Ранее 29.01.2019 06:01 Мск Россияне взяли в 2018 году 1,5 млн ипотечных кредитов
Ранее 23.01.2019 14:01 Мск Министр Якушев расписался в бессилии: ставки по ипотеке снижаться не будут

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети