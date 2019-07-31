Вступил в силу закон об "ипотечных каникулах"

В России 31 июля вступает в силу закон об "ипотечных каникулах".

Напомним, законопроект позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отложить выплату ипотечного кредита на срок до шести месяцев. К обстоятельствам для получения "ипотечных каникул" законодатели отнесли потерю работы, а следовательно и доходов, снижение доходов, временную нетрудоспособность более двух месяцев, потерю кормильца и получение инвалидности.

Кроме того, должны быть соблюдены другие условия: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика.

Получить отсрочку, согласно законопроекту, можно только один раз. Размер кредита не должен превышать 15 млн рублей.

Закон был принят в третьем чтении 18 апреля. 22 апреля его одобрили в Совфеде. В мае документ подписал президент.

Изначально не подразумевалось, что налоговые каникулы будут распространяться в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Но, как ранее заявил Владимир Путин, он не сделал вовремя оговорку, а "слово не воробей".