22 Августа 2020
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Луис Адриано нападающий &quot;Спартака&quot; (2017) | Фото: spartak.com

Нападающий Луис Адриано перешёл из "Спартака" в бразильский "Палмейрас"

Бразильский клуб "Палмейрас" объявил о переходе нападающего Луиса Адриано.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на 4 года. По информации СМИ, сумма сделки составляет около 1 млн евро.

Напомним, что форвард пополнил ряды московского "Спартака" в 2017 году, в том же году стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок страны. Всего за "красно-белых" он провёл 79 игр, в которых забил 25 голов.

Отметим, что в это летнее трансферное окно кроме Адриано "Спартак" покинул целый ряд лидеров прошлых лет - Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Зе Луиш, Софьян Ханни и Фернандо.

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Нападающий Луис Адриано перешёл из "Спартака" в бразильский "Палмейрас"

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Теги: Луис Адриано, Спартак, Палмейрас, трансфер



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