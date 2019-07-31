Нападающий Луис Адриано перешёл из "Спартака" в бразильский "Палмейрас"

Бразильский клуб "Палмейрас" объявил о переходе нападающего Луиса Адриано.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на 4 года. По информации СМИ, сумма сделки составляет около 1 млн евро.

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Напомним, что форвард пополнил ряды московского "Спартака" в 2017 году, в том же году стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок страны. Всего за "красно-белых" он провёл 79 игр, в которых забил 25 голов.

Отметим, что в это летнее трансферное окно кроме Адриано "Спартак" покинул целый ряд лидеров прошлых лет - Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Зе Луиш, Софьян Ханни и Фернандо.