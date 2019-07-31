Трамп заявил о планах заключить с Россией сделку по вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями.

Американский лидер в интервью телеканалу C-Span также добавил, что китайская сторона "пытается догнать" Соединенные Штаты и Россию в области вооружений, пишет Regnum.

Ранее СМИ сообщали, что США якобы намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии, в котором в качестве одной из сторон может участвовать Китай.

В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с расширенным составом участников.

Пекин, однако, выступил против появления нового многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин подчеркнула, что, если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов.