22 Августа 2020
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Политика За рубежом
(2017) | Фото: AP

Трамп заявил о планах заключить с Россией сделку по вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями.

Американский лидер в интервью телеканалу C-Span также добавил, что китайская сторона "пытается догнать" Соединенные Штаты и Россию в области вооружений, пишет Regnum.

Ранее СМИ сообщали, что США якобы намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии, в котором в качестве одной из сторон может участвовать Китай.

В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с расширенным составом участников.

Пекин, однако, выступил против появления нового многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин подчеркнула, что, если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов.

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Трамп заявил о планах заключить с Россией сделку по вооружениям

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Теги: дональд трамп, россия, сделка по вооружениям



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