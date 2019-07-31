Хабаровская трагедия могла повториться на Среднем Урале: выявлены несанкционированные палаточные лагеря для детей

На Среднем Урале выявлено шесть несанкционированных палаточных лагерей для детей. Проверка проводилась МЧС совместно с министерством образования и молодежной политики региона.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, такие лагеря обнаружены в Полевском, Заречном, Нижних Сергах, Верхотурье и Нижнем Тагиле. Среди основных замечаний, выявленных в палаточных лагерях, специалисты называют отсутствие автономных пожарных извещателей и недостаточное расстояние между палатками, которое должно быть не менее 1,5 метров.

Как добавили в ведомстве, лагеря в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах уже прекратили свою работу. По всем остальным несанкционированным местам принимаются меры прокурорского реагирования.

Напомним, проверки начались после страшного пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, где погибли дети. Прокуратура выявила там массу различных нарушений.