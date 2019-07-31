Окончено расследование дела о махинациях с деньгами дольщиков "Первого пермского микрорайона"

В Перми окончено расследование уголовного дела, связанного с возведением "Первого пермского микрорайона". Вскоре оно поступит в прокуратуру, а потом, после утверждения обвинения, - в суд, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в 2013 года застройщик "Первого пермского микрорайона" "КамСтройИнвест" получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново Пермского района. В мае 2016 года организация заявила о своем банкротстве. Директору компании, Алексею Лобанову, вменяют кражу денег дольщиков, его задержали в феврале прошлого года и арестовали.

В пресс-службе краевой полиции Накануне.RU сообщили, что предварительное расследование дела окончено. Оно ушло в прокуратуру Перми для утверждения обвинительного заключения, откуда поступит в суд.

Добавим, "Первый пермский микрорайон" считался одним из самых больших проблемных объектов Пермского края. Губернатор Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию. Сдать дома обещают до 2021 года.