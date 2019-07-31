В правительстве Югры - значимая отставка. С поста уходит политический долгожитель

Пост заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры покидает Фануза Арсланова. Чиновница уходит по собственному желанию с 1 августа, губернатор региона подписала соответствующее распоряжение, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Фануза Арсланова с 2010 г. руководит представительством Ханты-Мансийского автономного округа при правительстве России и в субъектах. Она - почетный работник газовой промышленности, имеет грамоты министерства промышленности и энергетики РФ, Государственной думы.

"За период ее деятельности обеспечена организация эффективной работы по взаимодействию исполнительных органов государственной власти региона с федеральными органами власти и их территориальными представительствами, органами местного самоуправления и общественными объединениями", - отметили в департаменте.

В ближайшее время губернатор примет решение о замещении должности заместителя губернатора – руководителя представительства при правительстве РФ и в субъектах.