22 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фануза Арсланова (2016) | Фото: admhmao.ru

В правительстве Югры - значимая отставка. С поста уходит политический долгожитель

Пост заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры покидает Фануза Арсланова. Чиновница уходит по собственному желанию с 1 августа, губернатор региона подписала соответствующее распоряжение, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Фануза Арсланова с 2010 г. руководит представительством Ханты-Мансийского автономного округа при правительстве России и в субъектах. Она - почетный работник газовой промышленности, имеет грамоты министерства промышленности и энергетики РФ, Государственной думы.

"За период ее деятельности обеспечена организация эффективной работы по взаимодействию исполнительных органов государственной власти региона с федеральными органами власти и их территориальными представительствами, органами местного самоуправления и общественными объединениями", - отметили в департаменте.

В ближайшее время губернатор примет решение о замещении должности заместителя губернатора – руководителя представительства при правительстве РФ и в субъектах.

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В правительстве Югры - значимая отставка. С поста уходит политический долгожитель

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Теги: Фануза Арсланова, Ннаталья Комарова



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