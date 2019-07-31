В Приамурье ночью затопило Белогорск. Мэр: Дамба устояла, но… утонула

Город Белогорск в Амурской области затопило в результате паводка.

Наводнение превысит показатели 2013 года, заявил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

"Это пятое наводнение за последние 9 лет. Я, конечно, не климатолог, но с климатом явно что-то происходит. Раньше, говорят, наводнения случались раз в 15−20 лет", - написал Мелюков в своем Instagram.

Уровень воды в реке Томь сейчас 425 см у города, в 2013 году максимальный уровень был 430 см.

"Дамба, построенная городом устояла, но… утонула, - добавил мэр. - Она сдерживала воду, не позволив разлиться реке раньше".

По словам Мелюкова, причины паводка - июльские дожди, которые превысили все нормы. Кроме того, вода в Томи поднялась еще и потому, что ее "подперла" Зея, куда она впадает и которая тоже поднялась. "По-простому: давануло сверху и подперло снизу", - пояснил мэр.

В Белогорске два дня назад был введен режим ЧС.

Река Томь уже зашла на автодорогу Белогорск – Бочкаревка, сообщает Regnum. Власти города приняли срочные меры по ограничению движения транспорта.

Напомним, на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация, особенно тяжелая ситуация в Амурской области. Размер ущерба уже превысил 500 млн руб.

Руководство региона предлагает ввести режим ЧС федерального уровня из-за наводнения.

Село Удское - старейшее русское поселение в Хабаровском крае – частично ушло под воду в результате сильнейшего разлива реки Уда. Жители села сообщают, что такого сильного наводнения не припомнят за всю историю.

В конце июня паводок начался в Иркутской области. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек. На днях высокая вода вернулась в регион.