В Приамурье ночью затопило Белогорск. Мэр: Дамба устояла, но… утонула
Город Белогорск в Амурской области затопило в результате паводка.
Наводнение превысит показатели 2013 года, заявил мэр Белогорска Станислав Мелюков.
"Это пятое наводнение за последние 9 лет. Я, конечно, не климатолог, но с климатом явно что-то происходит. Раньше, говорят, наводнения случались раз в 15−20 лет", - написал Мелюков в своем Instagram.
Уровень воды в реке Томь сейчас 425 см у города, в 2013 году максимальный уровень был 430 см.
"Дамба, построенная городом устояла, но… утонула, - добавил мэр. - Она сдерживала воду, не позволив разлиться реке раньше".
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Неблагожелательные прогнозы МЧС и гидрологов все-таки сбылись - сегодня ночью в #белогорск пришла большая вода. ⠀ Это пятое наводнение на последние 9 лет. Я хоть и не климатолог, но с климатом действительно что-то происходит - раньше, говорят, наводнения происходили раз в 15-20 лет. ⠀ Наводнение 2019 года превысит показатели 2013 года. Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 см (в 2013-м, напомню, было 430) и вода прибывает. Дамба, построенная городом устояла, но… утонула. Она сдерживала воду, не позволив разлиться реке раньше. ⠀ Причины паводка - июльские дожди. Они превысили все нормы. По мнению специалистов столь значительный подъем воды в Томи обусловлен еще и тем, что ее «подперла» Зея, куда она впадает и которая тоже поднялась.По-простому: давануло сверху и подперло снизу. ⠀ Сейчас утонувшими стоят все дачные участки Междуречья, часть домов возле Томи по улицам Набережная, Толстого, Береговая, Полевая, Озерная. На Старице вода начала заходить в дома со стороны улицы Релочная, Снеговая, перемыло подъезд на Старицу. ⠀ Город был готов к этой ситуации, принимались соответсвующие меры. Сейчас главное без происшествий пройти этот паводок. Все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, информация о принимаемых мерах оперативно доводится через СМИ и социальные сети. ⠀ И, главное - всем пострадавшим от наводнения безусловно окажем помощь. В каком объеме и в каком виде (материальном или натуральном) будет объявлено дополнительно. ⠀ #амурскаяобласть #наводнение2019
По словам Мелюкова, причины паводка - июльские дожди, которые превысили все нормы. Кроме того, вода в Томи поднялась еще и потому, что ее "подперла" Зея, куда она впадает и которая тоже поднялась. "По-простому: давануло сверху и подперло снизу", - пояснил мэр.
В Белогорске два дня назад был введен режим ЧС.
Река Томь уже зашла на автодорогу Белогорск – Бочкаревка, сообщает Regnum. Власти города приняли срочные меры по ограничению движения транспорта.
Напомним, на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация, особенно тяжелая ситуация в Амурской области. Размер ущерба уже превысил 500 млн руб.
Руководство региона предлагает ввести режим ЧС федерального уровня из-за наводнения.
Село Удское - старейшее русское поселение в Хабаровском крае – частично ушло под воду в результате сильнейшего разлива реки Уда. Жители села сообщают, что такого сильного наводнения не припомнят за всю историю.
В конце июня паводок начался в Иркутской области. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек. На днях высокая вода вернулась в регион.