Молодого человека, пострадавшего в ДТП с Косиловым, транспортировали в ЧОКБ из-за ухудшения состояния

Молодого человека, пострадавшего в ДТП с гендиректором "Рависа" и бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым, вчера вечером транспортировали в Челябинскую областную клиническую больницу из-за ухудшения состояния. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе областного минздрава.

Напомним, авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Судя по видео, Косилов, управляя "Лексусом", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста".

В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Пострадавшая девушка находится в коме, ее состояние оценивается как тяжелое.

В отношении Андрея Косилова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека ").