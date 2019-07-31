Объявленный в розыск бывший директор АНПЗ вместо себя отправил на суд жену

В Ленинском районном суде Тюмени состоялось заседание по иску бывшего директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко к заводу. Топ-менеджер, напомним, пытается взыскать премию в размере $10 млн. Сам он на заседание суда не пришел, его интересы защищала супруга, передает корреспондент Накануне.RU.

Лисовиченко вместе с основателем "Нового потока" Дмитрием Мазуровым проходит по уголовному делу о хищении кредитных средств Сбербанка и объявлен в розыск. Следствие не исключает, что он может скрываться за границей.

Однако "уголовка" не помешала Лисовиченко продолжать судебный процесс. Его юрист и супруга Ксения Лисовиченко на заседании суда заявила, что $10 млн - премия, которую совет директоров АНПЗ задолжал топ-менеджеру за достижение целевых показателей. Приказ был подписан, но основной кредитор Сбербанк - не согласовывал выплату премии.

Оригинал приказа Лисовиченко предоставить не смогла, его нет и в материалах суда.

Суд отложил заседание.

Как сообщало Накануне.RU, дело против Лисовиченко возбудили по статье "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации". По версии следствия, он заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, ущерб оценивается в 35 млн руб.