В России прогнозируют низкие цены на овощи из-за рекордного урожая

В Министерстве сельского хозяйства РФ прогнозируют резкий рост урожая овощей в российских теплицах.

Ожидается, что это приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн. За период 2014-2018 годов было построено и улучшено более тысячи гектаров сооружений для выращивания растений, на четверть увеличились показатели площади зимних теплиц.

Как пишет ПолитЭксперт со ссылкой на "Известия", по предварительным прогнозам, в этом году низкие цены на овощи будут держаться рекордно долго.

Напомним, ранее сообщалось, что в России за год почти вдвое выросла доля овощей с нитратами.