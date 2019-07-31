22 Августа 2020
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Экономика В России
овощи, цены, картофель (2017) | Фото: Накануне.RU

В России прогнозируют низкие цены на овощи из-за рекордного урожая

В Министерстве сельского хозяйства РФ прогнозируют резкий рост урожая овощей в российских теплицах.
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Ожидается, что это приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн. За период 2014-2018 годов было построено и улучшено более тысячи гектаров сооружений для выращивания растений, на четверть увеличились показатели площади зимних теплиц.

Как пишет ПолитЭксперт со ссылкой на "Известия", по предварительным прогнозам, в этом году низкие цены на овощи будут держаться рекордно долго.

Напомним, ранее сообщалось, что в России за год почти вдвое выросла доля овощей с нитратами.

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В России прогнозируют низкие цены на овощи из-за рекордного урожая

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Теги: овощи, урожай, цены, рекорд



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