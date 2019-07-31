В Тюменской области в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие, в том числе ребенок

Два жителя посёлка Боровский погибли в результате взрыва газа в одном из домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МЧС.

Сегодня в пять утра очевидцы рассказали спасателям, что в частном доме по улице Набережной в Боровском произошла вспышка паров бытового газа. Дом разрушился, начался пожар.

В 5.05 сотрудники МЧС были на месте. В 5.48 огонь локализовали, в 6.04 ликвидировано открытое горение. На пепелище нашли тела 56-летнего и 10-летней жителей дома. Продолжается разбор завалов.