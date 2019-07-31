На улучшение жизни влияет каждый: Югра становится пионером в вовлечении жителей в нацпроекты

Новые инструменты для улучшения жизни югорчан обсудили участники стратегической сессии "Команда Югры 2024", которая прошла недавно в Ханты-Мансийске. На одной площадке собрались представители самых различных сфер – чиновники, бизнесмены, креативные общественники, эксперты в области культуры, спорта, здравоохранения, представители медиа. Участники семинара-совещания обсудили вовлечение граждан в реализацию национальных проектов. По мнению экспертов, выстроенная властями региона командная работа позволит сделать нацпроекты понятнее и доступнее для жителей автономного округа. О том, почему подобный формат деятельности может стать примером и для других регионов - в материале Накануне.RU.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - один из первых российских субъектов начал работу по реализации нацпроектов в таком формате - в виде разноуровневых стратегических сессий "Югра-2024", которые являются логичным продолжением друг друга. Указ о национальных целях и стратегических задачах РФ президент России Владимир Путин подписал в мае 2018 г. В тот же год в Югре состоялись первые сессии - муниципальные, кустовые и региональные.

Участие в них приняли почти 3 тыс. человек. Было сформировано около 4,4 тыс. предложений, часть из которых вошла в госпрограммы. Следующая стратегическая сессия "Югра-2024. Продолжение…" прошла в мае 2019 г. в формате двухнедельной командной дискуссии, во время которой были оценены риски при реализации нацпроектов и велись поиски новых идей.

Июльская тематическая форсайт-сессия была посвящена одной теме – организации общественно-политического сопровождения хода реализации нацпроектов.

Как пояснил модератор стратсессии "Команда Югры 2024" Александр Бабушкин, на одной площадке собрались 11 команд. Их цель – придумать новые решения по информированию граждан, их участию в нацпроектах или общественному контролю.

"Сейчас в нашем регионе реализуют 11 из 12 нацпроектов, соответственно и команд 11 – каждой досталось по нацпроекту. Сам процесс разбит на две части. В первой команды выполняют квесты. Вторая – более практическая, это мозговой штурм, во время которого участники придумывают конкретные решения. Их идеи оценивает жюри", – отметил он.

По итогам сессии разработано не менее 12 новых решений, направленных на продвижение нацпроектов, максимальную вовлеченность жителей региона в их реализацию и организацию общественного контроля.

Активное участие в мозговом штурме приняла и губернатор Югры Наталья Комарова – глава региона внимательно выслушала каждое предложение и дала им персональную оценку.

"Запрос человека – это наша с вами основная задача, которую мы обязаны решить. Еще одна важная составляющая этой работы – информационное сопровождение хода реализации национальных проектов. На этом этапе такая работа приобретает колоссальное значение. Мы должны создать условия, чтобы каждый югорчанин имел площадку, точку входа в каждый национальный проект", – обратилась к участникам сессии губернатор Югры Наталья Комарова.

Она напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что необходимо предъявлять людям плоды своей работы, понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей и каждого человека. Губернатор отметила, что у каждого югорчанина есть место в национальном проекте.

"Нужно создать условия, чтобы мы нашли дверь, открыли ее, вошли в национальный проект и начали действовать. При этом необходимо уметь рассказать об другим", – подчеркнула она.

Участники семинара-совещания предложили множество креативных идей по реализации национальных проектов "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство", "Экология", "Культура", "Образование", "Демография".

Эксперты группы "Демография" предложили помогать молодым супругам решать проблемы с помощью технологии "Семейный психолог", распространить которую, по мнению участников сессии, необходимо вплоть до отдаленных населенных пунктов Югры. В сфере "Образование" предложено формировать ресурсные центры по направлениям "Робототехника", "Прототипирование", "Моделирование".

"Для меня участие в "Команде Югры" и подобных мероприятиях очень значимо. Нужно шире вовлекать в них таких людей, как я, – высказала мнение одна из участниц семинара-совещания, серебряный волонтер Лидия Гурькова. – Мы, будучи серебряными волонтерами, помогаем больным старикам, вовлекаем их в спорт, показываем, что такое скандинавская ходьба и т.д. Задача нашей группы на стратсессии – придумать, как помочь молодым семьям (чтобы у них было устойчивое финансовое положение, высокая рождаемость) и как улучшить жизнь стариков".

Директор департамента культуры Югры Артур Латыпов заявил, что относится к стратегической сессии положительно. Объединение усилий власти, представителей бизнеса, простых граждан и общественности он назвал "большим плюсом".

"Иногда мы, как чиновники, можем думать, что что-то нужно людям, даже не спросив об этом их самих. Данный формат сегодня один из самых актуальных. Мы должны говорить о сложных вещах честно и простым языком", – выразил мнение эксперт.

По мнению представителя Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, формат стратегических сессий является важным и актуальным.

"Он весьма эффективен в плане выстраивания оргпроцессов, взаимоотношений между региональной и муниципальной властью, поскольку в рамках командной работы вырабатываются те навыки управления, которых, к сожалению, часто недостает руководителям муниципального уровня. Помощь, которая осуществляется со стороны регионалов, чрезвычайно своевременна, и результаты видны уже сейчас. Повышается качество управления и степень подготовленности к тем проблемам, которые возникают в муниципалитетах. Дальнейшее развитие этих сессий приведет к тому, что регион будет очень эффективно и уверено реагировать на все возникающие проблемы. Я думаю, что этот опыт необходимо распространять. Югра может выступить регионом-пионером, способным научить своих соседей такой форме эффективного управления", – заявил он Накануне.RU.

Эксперты считают, что предложенные на стратегической сессии креативные и системные решения направлены на все слои населения региона и отвечают современным направлениям социально-экономического развития Югры.