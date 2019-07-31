Эксперты: на предстоящих губернаторских выборах будет пять вторых туров

22 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Западный ФО Южный ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО В России
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Эксперты: на предстоящих губернаторских выборах будет пять вторых туров

Главы таких регионов, как Алтай, Волгоградская, Сахалинская, Вологодская и Астраханская области могут получить меньше 50% голосов на осенних губернаторских выборах.

Об этом говорится в прогнозе, который подготовили специалисты экспертной сети "Давыдов.Индекс".

Как сообщил руководитель проекта Леонид Давыдов, аналогичная методика применялась перед выборами Госдумы-2016 и в основном себя оправдала. Прогноз основан на оценках участников экспертного рынка, в первую очередь региональных, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, властям уже удалось устранить почти всех сильных соперников действующих губернаторов.

Об этом говорят источники, близкие к Администрации президента. Так, якобы, с депутатом Госдумы от "Справедливой России" Валерием Гартунгом договорились, что он не будет выдвигаться в Челябинской области против врио губернатора Алексея Текслера. Гартунг включен Текслером в тройку кандидатов в Совфеда, но в сенаторы не пойдет. С партией эсеров велись переговоры и о неучастии в астраханских выборах депутата Госдумы Олега Шеина. Руководство партии не согласовало его выдвижение, и Шеин подал документы как самовыдвиженец. Но он не соберет нужное число подписей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперты: на предстоящих губернаторских выборах будет пять вторых туров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: выборы, губернаторы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети