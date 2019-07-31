Эксперты: на предстоящих губернаторских выборах будет пять вторых туров

Главы таких регионов, как Алтай, Волгоградская, Сахалинская, Вологодская и Астраханская области могут получить меньше 50% голосов на осенних губернаторских выборах.

Об этом говорится в прогнозе, который подготовили специалисты экспертной сети "Давыдов.Индекс".

Как сообщил руководитель проекта Леонид Давыдов, аналогичная методика применялась перед выборами Госдумы-2016 и в основном себя оправдала. Прогноз основан на оценках участников экспертного рынка, в первую очередь региональных, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, властям уже удалось устранить почти всех сильных соперников действующих губернаторов.

Об этом говорят источники, близкие к Администрации президента. Так, якобы, с депутатом Госдумы от "Справедливой России" Валерием Гартунгом договорились, что он не будет выдвигаться в Челябинской области против врио губернатора Алексея Текслера. Гартунг включен Текслером в тройку кандидатов в Совфеда, но в сенаторы не пойдет. С партией эсеров велись переговоры и о неучастии в астраханских выборах депутата Госдумы Олега Шеина. Руководство партии не согласовало его выдвижение, и Шеин подал документы как самовыдвиженец. Но он не соберет нужное число подписей.