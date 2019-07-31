В Екатеринбург съедутся молодые футболисты

Екатеринбург примет матч футбольных молодежных сборных РФ и Польши.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, встреча команд состоится 11 октября. Игра отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2021 года пройдет на "Екатеринбург Арене".

Это будет вторая игра российской "молодежки". Первый матч отборочного турнира ЧМ-2021 с командой Сербии российская молодежная сборная проведет 6 сентября в Саранске на стадионе "Мордовия Арена".

Также в нашу отборочную группу входят сборные Эстонии, Болгарии и Латвии.