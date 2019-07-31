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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Взрыв на предприятии УГМК: СКР возбудил дело

В Ревде возбуждено уголовное дело после гибели рабочей на Среднеуральском медеплавильном заводе (входит в УГМК), а также получения травм еще одной женщиной.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, 29 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении участка наполнения баллонов кислородно-компрессорного цеха промышленного предприятия в результате производственного инцидента погибла рабочая 1988 г.р. Вторая пострадавшая 1967 г.р. была госпитализирована с термическими ожогами в больницу.

Дело расследуется по факту нарушения требований охраны труда. Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия.

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Взрыв на предприятии УГМК: СКР возбудил дело

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Теги: взрыв, газ



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