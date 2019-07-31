22 Августа 2020
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Елизавета II (2014) | Фото:AFP/Getty Images

Елизавета II владеет элитными квартирами в Москве

Британская королева Елизавета II оказалась владелицей четырех квартир в Москве.

Элитное недвижимость находится в доме по 1-му Обыденскому переулку. Из окон квартир виден храм Христа Спасителя и Москва-река.

В доме № 10 всего 12 квартир. В городе на этом переулке находится самое дорогое жилье в Москве - цена квадратного метра доходит до миллиона рублей. Тут живут крупные чиновники, бизнесмены и звезды. По данным Росреестра, королеве принадлежат четыре квартиры на первом, втором и четвертом этажах. Общая площадь четырех квартир составляет 839 квадратных метров, а общая кадастровая стоимость — 540 млн руб.

Недвижимость была приобретена в промежутке между 2002 и 2003 годами. Как предполагается, в данных квартирах проживают сотрудники британского посольства, сообщает "BAZA".

Напомним, британская королевская семья отчиталась о доходах и расходах за минувший год (с 31 марта 2018 года по 31 марта 2019). Отчетность опубликована на сайте королевы.

Согласно документу, суверенный грант (основной источник дохода семьи) за год составил 82,2 млн фунтов стерлингов. Суверенный грант – это 15% от дохода, который приносит "собственность короны", остальные деньги переходят в бюджет страны. Кроме того, семья получила и дополнительные доходы – от управления недвижимостью и другими активами, не попадающими под определение "собственность короны" – это еще 17,8 млн фунтов.

Расходы при этом составили 67 млн фунтов – это больше на 41% по сравнению с предыдущим годом. В канцелярии королевской семьи это объясняют ростом цен на недвижимость и ее обслуживание, в частности, ремонтом Букингемского дворца. Для принца Гарри и Меган Маркл реконструировали коттедж Фрогмор в Виндзоре, хотя до этого для них же делали ремонт в Кенсингтонском дворце, но парочка не пожелала терпеть соседство с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

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Елизавета II владеет элитными квартирами в Москве

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Теги: Елизавета II, недвижимость, Москва



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