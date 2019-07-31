22 Августа 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Глава кабмина России Дмитрий Медведев утвердил правила, по которым будет рассчитываться прожиточный минимум россиян пенсионного возраста в регионах.

По словам премьер-министра, это позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров.

Как отметил Медведев, новый прожиточный минимум начнет зависеть от основных показателей в каждом регионе и от показателей за первые два квартала в целом по стране. Эти изменения повлияют на размер дополнительных выплат пенсионерам, сообщает "Коммерсант".

Напомним, с 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.

Данный документ дополняет принятый в апреле 2019 года закон о новых правилах индексации пенсий ниже прожиточного минимума. Согласно приказу, в первую очередь будут устанавливать социальную доплату, которая приравняет пенсию к уровню прожиточного минимума, и только потом будет проводиться индексация. Это позволит выплачивать пенсии выше прожиточного минимума.

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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

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Теги: пенсионеры, прожиточный минимум



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