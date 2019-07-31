В "Турпомощи" прокомментировали гибель россиян в Анталье

В ассоциации "Турпомощь" прокомментировали сообщения о гибели десятков россиян на турецком курорте Анталья.

Как сообщил директор организации Александр Осауленко, здесь нет ни терроризма, ни злого умысла, а лишь неосторожность и безалаберность самих отдыхающих из России, которые злоупотребляют алкоголем, не соблюдают технику безопасности в воде и ведут себя легкомысленно на экскурсиях, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, на популярном курорте в Турции за этот год погибли десятки россиян. Об этом сообщил генконсул России в Анталье Олег Рогоза. Чаще всего люди оказываются не готовы к отдыху по состоянию здоровья. Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, пояснил Роза.

Кроме того, многие туристы часто злоупотребляют алкоголем и проявляют беспечность при выезде на экскурсии.