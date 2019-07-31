22 Августа 2020
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Общество За рубежом
Турция пляж (2016) | Фото: ru.sputnik.kg

В "Турпомощи" прокомментировали гибель россиян в Анталье

В ассоциации "Турпомощь" прокомментировали сообщения о гибели десятков россиян на турецком курорте Анталья.

Как сообщил директор организации Александр Осауленко, здесь нет ни терроризма, ни злого умысла, а лишь неосторожность и безалаберность самих отдыхающих из России, которые злоупотребляют алкоголем, не соблюдают технику безопасности в воде и ведут себя легкомысленно на экскурсиях, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, на популярном курорте в Турции за этот год погибли десятки россиян. Об этом сообщил генконсул России в Анталье Олег Рогоза. Чаще всего люди оказываются не готовы к отдыху по состоянию здоровья. Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, пояснил Роза.

Кроме того, многие туристы часто злоупотребляют алкоголем и проявляют беспечность при выезде на экскурсии.

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В "Турпомощи" прокомментировали гибель россиян в Анталье

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Теги: Турция, отдых, алкоголь



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Ранее 30.07.2019 14:40 Мск На популярном курорте в Турции за этот год погибли десятки россиян

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