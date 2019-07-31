Путин подписал закон, стабилизирующий цены на бензин

Российский президент Владимир Путин подписал документ, который корректирует с 1 июля текущего года применяемый демпфирующий механизм.

Закон позволит повысить размер компенсаций нефтяникам прибыли, недополученной при поставках топлива на внутренний рынок, при условии, что цены на экспорт нефти оказались выше условных внутренних цен.

С 1 августа демпфирующий механизм также вводится и на авиакеросин, сообщает ТАСС.

Потребительские цены на бензин в России в июне в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.

Как сообщает Росстат, при этом производители бензина в июне подняли цены на 8,6%. С начала года розничные цены на топливо выросли на 1,4%, тогда как цены производителей упали на 4,9%. Потребительские цены на бензин в июне в среднем по России превышали цены производителей в2,1 раза.

Как сообщало Накануне.RU, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказанием компаниям в случае повышения цен на бензин в отсутствие соглашений. Как отметил глава кабмина, экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе.Он напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями. По словам главы кабмина, данное соглашение было временной мерой, и в идеале должны работать экономические механизмы.