22 Августа 2020
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Политика В России
Дональд Трамп, Владимир Путин (2018) | Фото:epa/vostock-photo

Трамп заинтересовался отравлением Навального

Американский президент Дональд Трамп заявил, что изучит ситуацию с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как отметил глава Белого дома, он слышал об инциденте с политиком, но не владеет подробностями, сообщает "Ведомости".

Напомним, ранее личный врач оппозиционера Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения Навального, которого госпитализировали с подозрением на аллергию.

"У его палаты целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами - вы посторонние люди, он под арестом", - сообщила она.

В итоге врачам Навального удалось увидеть политика через дверь. Они предположили, что оппозиционера могли отравить.

Алексей Навальный, арестованный на 30 суток, был доставлен в больницу из спецприемника, где он отбывал арест. По данным "Медузы", Навальный был госпитализирован утром 28 июля в московскую клиническую больницу № 64.

Оппозиционера арестовали за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. Сторонники политика заранее принесли для него в суд спортивную сумку с вещами и матрас.

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Трамп заинтересовался отравлением Навального

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Теги: Трамп, Навальный, отравление



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