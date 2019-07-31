Заработал упрощенный порядок сделок с недвижимостью

С 31 июля в России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Теперь у нотариуса заверять такие сделки необязательно, если в них участвуют все совладельцы.

Это связано с тем, что вступили в силу изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости", которые ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

Если до сих пор все сделки с недвижимостью заверялись нотариально, то теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, однако, если он был подписан всеми долевыми собственниками недвижимости.

Как отмечается, зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто не нужно подтверждать законность сделки друг с другом, пишут "Известия".