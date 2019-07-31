22 Августа 2020
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танкер Нейма (2019) | Фото:facebook.com/SecurSerUkraine|unian.net

В МИД РФ прокомментировали арест Украиной танкера Nika Spirit

Оспаривать постановление об аресте задержанного на Украине российского танкера NIKA SPIRIT должен владелец судна.

Как сообщил заместитель главы МИД России Григорий Карасин, решение о судьбе судна находится в компетенции украинских судебных властей, и поскольку корабль частный, "все должна решить судебная инстанция". Замглавы при этом отметил, что в Москве будут наблюдать за сложившейся ситуацией, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 30 июля Украина арестовала российский танкер, ранее задержанный за "блокирование Керченского пролива". Суд наложил арест на судно, а также на изъятые при обыске документы.

Служба безопасности Украины 25 июля сообщила о задержании в черноморском порту Измаил российского нефтеналивного танкера "за блокирование украинских военных кораблей в Керченском проливе". Экипаж был освобожден.

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В МИД РФ прокомментировали арест Украиной танкера Nika Spirit

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Теги: судно, арест, Украина



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