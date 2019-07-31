В Приамурье полицейский начальник арестован по подозрению в получении взятки

В Амурской области исполняющий обязанности начальника тыла УМВД России по региону задержан по подозрению в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Амурской области, деньги он взял за приемку работ по строительству дома для сотрудников полиции. Подозреваемый получил деньги через посредника. Жилье строилось для нужд полицейского управления области. Полицейский взят под стражу, посредник находится под домашним арестом.

Ранее в Амурской области взяли под стражу экс-начальника тыла управления МВД по региону, который подозревается в злоупотреблении полномочиями. После выполнения работ по госконтракту по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский" он договорился с подрядчиком о проведении работ, не предусмотренных контрактом.