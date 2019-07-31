Трагедия в ЦАР спустя год: Ходорковский отправил журналистов, чтобы они погибли от рук бандитов

Год назад в ЦАР погибли журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев. На днях руководство Центральноафриканской республики сообщило о завершении расследования, по итогам которого стало известно, что трое россиян погибли от рук бандитов.

Журналисты были отправлены в африканскую страну для съёмок репортажа. Они прибыли в ЦАР под прикрытием по туристическим визам, что было одним из условий заказчика. Причастность к журналистике россияне скрыли по приказу Михаила Ходорковского, который и отправил их в эту опасную страну.

Олег Матвейчев, профессор НИУ «Высшая школа экономики», в комментарии для издания «Слово и Дело» заявил, что причиной трагедии стала плохая организация поездки. Поскольку это опасная страна, туда едут с большой охраной и оружием, а все встречи согласованы заранее с местными властями. Люди должны быть уверены, что их многоуровневая безопасность обеспечена должным образом. Российские журналисты же приехали в полном неведении, нанимали незнакомых людей, часто отклонялись от маршрута и посещали места, где орудуют местные банды. По мнению эксперта, экономия и такой подход привели к логичному, но печальному результату.

Матвейчев также добавил, что Ходорковский отправлял журналистов, чтобы обнаружить российских инструкторов в ЦАР, которые официально находятся на территории африканского государства в соответствии с мандатом ООН.

Экс-глава ЮКОСа собирался запустить миф о некоем российском влиянии. Сейчас американцы, на которых работает беглый олигарх, активно тиражируют тему присутствия россиян в Африке. Они пытаются формировать образ «агрессивной России».

Ходорковскому нужны были русские советники в объективе камер, которых планировали показать по ВВС и другим западным каналам. Информацию собирались подать так, будто героические журналисты, которые не побоялись влезть в пекло, вывели Россию на чистую воду. Правда, они не успели проехать и сотни километров.

Ходорковский, в свою очередь, усердно игнорирует эту тему, отмалчиваясь от показаний. Единственное к чему прибегнул беглый олигарх - это несколько фейковых публикаций и вбросов. Тем не менее, поддельные переписки и заказные статьи, не отменяют того факта, что отсутствие должной безопасности и плохой организации стало причиной гибели группы журналистов.

Тем не менее, гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко позволили Ходорковскому заполнить информационное поле несколькими фейками. Их гибель стала идеальным вариантом развития события, ведь сами журналисты уже не могут вывести на чистую воду своего нанимателя.