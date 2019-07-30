Путин разрешил россиянам самостоятельно получать автомобильные госномера у изготовителей этих знаков

С 1 января 2020 года автовладельцы смогут получить госномера на свою машину непосредственно у изготовителя знаков, такой закон подписал президент России Владимир Путин.

На сегодняшний день достаточное количество пунктов изготовления госномеров расположено лишь в 11 регионах страны.

"Автовладельцы имеют право на получение государственных регистрационных знаков транспортного средства после присвоения ему государственного регистрационного номера в регистрационном подразделении либо изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков", - говорится в документе.

При себе необходимо будет иметь только паспорт гражданина РФ.