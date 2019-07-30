В Москве не согласовали протестную акцию, которую готовят 3 августа в поддержку "независимых" кандидатов на выборы

В Москве полицейские заранее предупредили участников ставших уже еженедельными акций протеста в поддержку "независимых" кандидатов о том, что очередная акция 3 августа не согласована.

Стражи порядка предупредили, что будут оперативно реагировать на нарушения закона.

"Предупреждаем организаторов и возможных участников митинга о необходимости соблюдения закона. Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан", - сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, акции протеста в Москве проходят вот уже каждую неделю по выходным. В минувшую субботу силовики задержали несколько сотен особо агрессивно настроенных граждан. Люди, в числе которых в основном сторонники оппозиционера Навального, требуют допустить до выборов в Мосгордуму "независимых" кандидатов.