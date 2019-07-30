В регионах России будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум пенсионеров
В России меняют правила поддержки пенсионеров в регионах, новые решения утвердили в Правительстве РФ.
Расчет пенсии теперь будет происходить по-разному в каждом регионе в зависимости от экономической ситуации той области, края или республики, где проживает пенсионер.
Такие поправки исключат необоснованное занижение показателя, влияющего на размер доплат к пенсиям, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
"Региональный прожиточный минимум будет рассчитываться исходя из ситуации в конкретном субъекте России. Это приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров", - отметил Медведев.