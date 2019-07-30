21 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
киев, майдан, крещатик (2014) | Фото: zyalt.livejournal.com

Украинские боевики предложили Зеленскому место в хвосте "марша гидности"

После того как украинский президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День незалежности, а возглавить "марш гидности", в его адрес начала поступать новая критика.

Бывший боевик, а ныне депутат Рады Дмитрий Линько, заявил, что Зеленский сначала отменяет военный парад, потому что считает это расточительством, а теперь пытается "примазаться" к организованному бывшими боевиками "Маршу защитников Украины".

"Не выйдет! Если Зеленский хочет присоединиться к народной инициативе, ему останется почетное место в конце колонны. Проявлять неуважение к военным, а потом внезапно паразитировать на их инициативах, – это верх кощунства", – написал Линько.

Другой депутат Сергей Высоцкий считает, что Зеленский "решил гибридно выйти из ситуации с отменой парада". Он хотел его отменить, но увидел инициативу и решил ее возглавить. А чтобы не признавать свое поражение, решил назвать по-другому.

"Это значит, что контролировать власть и не давать ей шанса сдать украинские позиции, – единственная правильная тактика действий", - сказал Высоцкий.

Ранее Зеленского критиковали за саму отмену военного парада. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что отмена парада - это "жирный стратегический минус". Бывший боевик Мирослав Гай назвал это "вредной деятельностью". Боевики заявили, что проведут свой парад.

Отметим, что военный парад в Киеве ежегодно стали проводить только после начала военного конфликта в Донбассе. При этом помощник Зеленского Сергей Шефир считает, что в 2014 году именно из-за парада в Киеве украинские войска попали в Иловайский котел.

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Украинские боевики предложили Зеленскому место в хвосте "марша гидности"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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