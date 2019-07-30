Алексей Текслер обозначил ключевые направления в развитии Челябинской области на ближайшие пять лет

21 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кожаные сапоги мужские здесь

Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер обозначил ключевые направления в развитии Челябинской области на ближайшие пять лет

Глава Челябинской области Алексей Текслер на пленарном заседании съезда "Совета муниципальных образований" обозначил ключевые направления развития региона на ближайшие пять лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая заседание, Алексей Текслер отметил, что около трети населения области живет в сельских территориях и малых городах, а жизнь здесь менее комфортная.

"Территории считаются малыми, а вопросы с ними связанные – являются зачастую очень большими. Поэтому развитие муниципальных территорий – это одна из основных задач, которые я перед собой ставлю", - подчеркнул он.

Глава региона сообщил, что в настоящий момент формируется программа развития Челябинской области на ближайшие пять лет и отметил четыре ключевых направления. Первое – здравоохранение. Алексей Текслер подчеркнул, что в ходе оптимизации здравоохранения была серьезно ослаблена медицинская помощь на селе и в малых городах. В связи с этим в регионе перезапускается программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Уже до конца этого года будет построено и открыто 24 ФАПа, усилена реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

"Потребуются дополнительные стимулы для привлечения врачей в территории и средства на капитальный ремонт городских и районных больниц", - заявил он.

Еще одно направление – это образование, культура и спорт. В текущем году в регионе будет открыто две новые школы на 2 тыс. мест и 2 тыс. 840 мест в детских садах. С 2020 года начнет работать программа "Земский учитель". будет отремонтировано 28 объектов культуры, и вдвое больше средств будет направляться на строительство спортивных объектов.

Третье направление – дороги, инфраструктура, благоустройство. Глава области подчеркнул, что эту тему можно назвать "криком души" жителей, к нему постоянно обращаются люди, которые говорят, что им обещали построить дорогу или провести газ, но так этого и не сделали.

"Отказ от своих обещаний или нарушения своих обещаний это самое негативное на, что я хотел бы обратить внимание. Коллеги, если обещаем, нужно обязательно выполнять, как говорится "разбиться в лепешку", но выполнить", - обратился Алексей Текслер к главам муниципалитетов.

Он отметил, что в этом году увеличены расходы на дорожный ремонт, газификацию, модернизацию объектов ЖКХ, благоустройство территорий и переселение из аварийного жилья. Алексей Текслер поддержал предложение продолжить проект "Реальные дела", при этом увеличив размер его финансирования.

Еще одно ключевое направление – это местные бюджеты. В регионе будет проводиться политика укрепления доходной части местных бюджетов. Так, Алексей Текслер принял решение со следующего года увеличить норматив отчислений от налога по упрощенной системе с 50% до 60%, поставив перед главами задачу по поддержке малого бизнеса.

"Если увидим, что муниципалитеты реально взялись за эту задачу, я готов к полному зачислению налога по упрощенной системе налогообложения в муниципальные бюджеты", - подчеркнул он.

Также глава региона сообщил, что с 1 сентября будут проиндексирована на 4,2% зарплата муниципальным служащим.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Алексей Текслер обозначил ключевые направления в развитии Челябинской области на ближайшие пять лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, главы, здравоохранение, спорт, культура, благоустройство,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети