Алексей Текслер обозначил ключевые направления в развитии Челябинской области на ближайшие пять лет

Глава Челябинской области Алексей Текслер на пленарном заседании съезда "Совета муниципальных образований" обозначил ключевые направления развития региона на ближайшие пять лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая заседание, Алексей Текслер отметил, что около трети населения области живет в сельских территориях и малых городах, а жизнь здесь менее комфортная.

"Территории считаются малыми, а вопросы с ними связанные – являются зачастую очень большими. Поэтому развитие муниципальных территорий – это одна из основных задач, которые я перед собой ставлю", - подчеркнул он.

Глава региона сообщил, что в настоящий момент формируется программа развития Челябинской области на ближайшие пять лет и отметил четыре ключевых направления. Первое – здравоохранение. Алексей Текслер подчеркнул, что в ходе оптимизации здравоохранения была серьезно ослаблена медицинская помощь на селе и в малых городах. В связи с этим в регионе перезапускается программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Уже до конца этого года будет построено и открыто 24 ФАПа, усилена реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

"Потребуются дополнительные стимулы для привлечения врачей в территории и средства на капитальный ремонт городских и районных больниц", - заявил он.

Еще одно направление – это образование, культура и спорт. В текущем году в регионе будет открыто две новые школы на 2 тыс. мест и 2 тыс. 840 мест в детских садах. С 2020 года начнет работать программа "Земский учитель". будет отремонтировано 28 объектов культуры, и вдвое больше средств будет направляться на строительство спортивных объектов.

Третье направление – дороги, инфраструктура, благоустройство. Глава области подчеркнул, что эту тему можно назвать "криком души" жителей, к нему постоянно обращаются люди, которые говорят, что им обещали построить дорогу или провести газ, но так этого и не сделали.

"Отказ от своих обещаний или нарушения своих обещаний это самое негативное на, что я хотел бы обратить внимание. Коллеги, если обещаем, нужно обязательно выполнять, как говорится "разбиться в лепешку", но выполнить", - обратился Алексей Текслер к главам муниципалитетов.

Он отметил, что в этом году увеличены расходы на дорожный ремонт, газификацию, модернизацию объектов ЖКХ, благоустройство территорий и переселение из аварийного жилья. Алексей Текслер поддержал предложение продолжить проект "Реальные дела", при этом увеличив размер его финансирования.

Еще одно ключевое направление – это местные бюджеты. В регионе будет проводиться политика укрепления доходной части местных бюджетов. Так, Алексей Текслер принял решение со следующего года увеличить норматив отчислений от налога по упрощенной системе с 50% до 60%, поставив перед главами задачу по поддержке малого бизнеса.

"Если увидим, что муниципалитеты реально взялись за эту задачу, я готов к полному зачислению налога по упрощенной системе налогообложения в муниципальные бюджеты", - подчеркнул он.

Также глава региона сообщил, что с 1 сентября будут проиндексирована на 4,2% зарплата муниципальным служащим.