Эффект "околонулевой". Реальные пенсии в России увечились лишь на 0,8%

Реальные пенсии в России в первом полугодии 2019 г. увеличились лишь на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные в докладе о социально-экономическом положении России в январе-июне приводит Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

Средний размер назначенной пенсии в июне составил 14 168 руб., по сравнению с июнем 2018 г. выплаты увеличились на 6,2%.

За год, с июня 2018 г. реальный размер пенсий увеличился на 1,4%, говорится в отчете Росстата.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2018 г., до пенсионной "реформы" реальные пенсии росли на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.

Как сообщало Накануне.RU, Счетная палата РФ заявила о неэффективности пенсионной системы, меры властей не позволили повысить доходы пенсионеров, отмечали аудиторы.