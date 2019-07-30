21 Августа 2020
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пенсионер (2019) | Фото: Накануне.RU

Эффект "околонулевой". Реальные пенсии в России увечились лишь на 0,8%

Реальные пенсии в России в первом полугодии 2019 г. увеличились лишь на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные в докладе о социально-экономическом положении России в январе-июне приводит Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.
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Средний размер назначенной пенсии в июне составил 14 168 руб., по сравнению с июнем 2018 г. выплаты увеличились на 6,2%.

За год, с июня 2018 г. реальный размер пенсий увеличился на 1,4%, говорится в отчете Росстата.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2018 г., до пенсионной "реформы" реальные пенсии росли на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.

Как сообщало Накануне.RU, Счетная палата РФ заявила о неэффективности пенсионной системы, меры властей не позволили повысить доходы пенсионеров, отмечали аудиторы.

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Эффект "околонулевой". Реальные пенсии в России увечились лишь на 0,8%

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Теги: реальные пенсии, Росстат, Социально-экономическое положение России, доклад



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