Украина арестовала российский танкер "за блокирование Керченского пролива"

Украина арестовала российский танкер, ранее задержанный за "блокирование Керченского пролива".

Суд наложил арест на судно, а также на изъятые при обыске документы, сообщает РИА Новости.

Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25 июля обыска на российском танкере. Украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины.

Служба безопасности Украины 25 июля сообщила о задержании в черноморском порту Измаил российского нефтеналивного танкера "за блокирование украинских военных кораблей в Керченском проливе". Экипаж был освобожден.