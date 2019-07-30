21 Августа 2020
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Спорт В России
Россия Гана Александр Самедов (2016) | Фото: rfs.ru

Самедов завершил карьеру футболиста

Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении карьеры.

35-летний спортсмен сообщил об этом на своей странице в "инстаграме".

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Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце! #сборнаяРоссии #фкСпартак #фкЛокомотив #фкДинамо #фкКрыльяСоветов #фкМосква #19samedov84

Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84)

Футболист известен по выступлениям за "Спартак", "Локомотив", "Динамо", "Москва" и "Крылья Советов". В составе сборной страны провёл 53 игры, сыграл на Чемпионате мира 2018 года в России, после которого объявил о завершении выступлений за национальную команду.

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Самедов завершил карьеру футболиста

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Теги: Александр Самедов, карьера, футболист



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