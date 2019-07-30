Самедов завершил карьеру футболиста

Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении карьеры.

35-летний спортсмен сообщил об этом на своей странице в "инстаграме".

Футболист известен по выступлениям за "Спартак", "Локомотив", "Динамо", "Москва" и "Крылья Советов". В составе сборной страны провёл 53 игры, сыграл на Чемпионате мира 2018 года в России, после которого объявил о завершении выступлений за национальную команду.

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов объявил о завершении карьеры.

За нашу команду Александр провел 215 матчей, забил 37 голов и был признан болельщиками лучшим игроком сезона 2015/16.



Удачи, Сэм! pic.twitter.com/AOajmTBfb8 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 30, 2019