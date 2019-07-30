В Госдуме потребовали отменить "вредительский" указ Минприроды, разрешающий не тушить пожары

В Госдуме потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским".

"Ставлю неудобные вопросы Минприроды: кому выгодна такая ситуация с лесными пожарами? Почему был утвержден вредительский указ о разрешении не тушить пожары в самом их начале, если они, мол, далеко?" - цитирует пресс-служба депутата его слова.

Напомним, согласно принятому в 2015 году закону, можно не тушить пожар, если он не представляет непосредственной угрозы для населенного пункта, и его тушение повлечет большие материальные расходы, чем может причинить пожар.

По мнению Позднякова, подобная ситуация с законодательством выгодна тем, кто пытается скрыть незаконные вырубки леса.

"Трудно не поверить мнению защитников леса о том, что лесными пожарами пытаются скрыть незаконные рубки леса! Китайские лесопромышленники в сговоре с российскими чиновниками и черными лесорубами хищнически уничтожают тайгу Сибири и Дальнего Востока, а потом поджигают сучья и кору. Пожар все спишет! По самым скромным подсчетам ежегодно в пожаре гибнет в три раза больше леса, чем вырубается официально", - заявил депутат.

По его словам, необходимо "срочно и в обязательном порядке отменить упомянутый приказ Минприроды", а также внести поправки в Лесной кодекс, направленные на профилактику лесных пожаров, и увеличить финансирование авиалесоохраны.

Отметим, что в России сейчас горит более 3,3 млн га леса, в основном на территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин дал поручение по итогам текущего пожароопасного сезона проанализировать эффективность использования выделенных средств на реализацию переданных лесных полномочий регионам, в том числе по мерам предотвращения лесных пожаров и достигнутого результата.

Также Кобылкин поручил проанализировать актуальность границ зон контроля лесных пожаров, чтобы огонь и дым не переходили на населенные пункты.