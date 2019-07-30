Суд арестовал начальника уголовного розыска МВД по Приморскому краю

Во Владивостоке 30 июля суд арестовал начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Миляев сказал своему знакомому бизнесмену, который занимается вырубкой лесов в крае, о том, что полицейские будут проводить проверки в этой сфере. А предприниматель передал Миляеву более 5 млн руб. в качестве доли от дохода, полученнoго от переработки древесины.

Адвокаты настаивали на домашнем аресте, однако Миляев отправится в СИЗО на два месяца.