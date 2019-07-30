Глава Сбербанка попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ

Глава Сбербанка Герман Греф направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать Антипинский НПЗ, основным акционером которого является госбанк. Греф просит изменить экономические условия и предоставить новые преференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Письмо Грефа опубликовал телеграм-канала "Зеленый змий", подлинность письма журналистам подтвердил федеральный чиновник.

Греф просит повысить логистический коэффициент с 1,1 до 1,5. Текущего уровня недостаточно для обслуживания задолженности, привлеченной для строительства завода, указывает руководитель Сбербанка. Весь долг тюменского предприятия Греф оценил в $5 млрд.

Также Греф просит разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под нацпарком "Бузулукский бор" в Оренбургской области, которые "Новый поток" получил в 2015 г за 16,1 млрд руб. В условиях конкурса на месторождения была закреплена обязанность переработки добытой нефти на Антипинском НПЗ, доставка нефти при отсутствии системы магистральных трубопроводов приведёт к потерям $100-120 млн в год.

Президент поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку министру финансов Антону Силуанову рассмотреть письмо.

Напомним, Сбербанк является одним из основных кредиторов Антипинского НПЗ. Актив от "Нового потока" отошел СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову. По заявлению Грефа против бывших руководителей АНПЗ Дмитрия Мазурова (основатель "Нового потока") и Геннадия Лисовиченко было возбуждено уголовное дело. Мазурову предъявлено обвинение в хищении кредитных денег банка, Лисовиченко находится в розыске.