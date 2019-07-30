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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, встреча с депутатами заксобрания (2019) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Куйвашев нацелил депутатов заксобрания на поддержку социальных инициатив и создание условий инвестиционного развития

Губернатор Евгений Куйвашев 30 июля на заседании Законодательного собрания Свердловской области, завершающем весеннюю сессию, поблагодарил депутатов за совместную работу и нацелил их на конструктивное взаимодействие в предстоящий период работы. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Нам предстоит двигаться вперед, учитывая вопросы жителей Свердловской области, и решать те задачи, которые они перед нами ставят", – сказал губернатор.

Он отметил, что в бюджетном процессе в осеннюю сессию необходимо предусмотреть четкое и полное исполнение социальных обязательств, направленных на поддержку семьи, демографическую политику, адресную социальную помощь. Важное направление – работа с инициативами ветеранов и волонтеров, связанных с подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также в числе общих задач, стоящих перед законодательными и исполнительными властями, – обеспечение комфортных условий для развития бизнеса, создание дополнительных мер для активизации промышленной политики региона, повышения инвестиционной привлекательности всей Свердловской области и каждого муниципалитета в отдельности.

Евгений Куйвашев, встреча с депутатами заксобрания(2019)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В весеннюю сессию депутаты Государственной думы РФ приняли свыше 100 новых законов. Это означает, что во второй половине года необходимо продолжить работу по совершенствованию региональной нормативной базы, приведению ее в соответствие с федеральной, прежде всего, то тем позициям, что связаны с реализацией национальных проектов.

Отдельно Евгений Куйвашев заострил внимание парламентариев на подготовке к важнейшим событиям – локомотивам развития Свердловской области. Это Универсиада-2023 и 300-летие Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

"В части Универсиады мы подготовили предварительный план, интенсивно проработав его с федеральными министерствами, в том числе вопросы привлечения федерального финансирования, частных средств. В целом студенческие игры дадут толчок развитию не только Екатеринбурга, но всего региона. Нам многое предстоит сделать. И, безусловно, главным наследием Универсиады станет создание нового формата нашего высшего образования", – сказал глава региона.

Говоря же о юбилеях двух крупнейших городов Урала, губернатор подчеркнул, что качественные преобразования коснутся не только Екатеринбурга и Нижнего Тагила, но и всех муниципалитетов Свердловской области: высокое качество жизни на всей территории региона – безусловный приоритет свердловских властей.

Евгений Куйвашев, встреча с депутатами заксобрания(2019)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина от лица депутатов заявила о поддержке предложенного губернатором вектора развития.

"Мы благодарны вам за взаимодействие. Те предложения, которые высказывают депутаты Законодательного собрания, находят свое воплощение и в законах, и в постановлениях исполнительных органов власти. Такой же формат работы даст результаты и в будущем. Мы, в свою очередь, готовы вместе работать, прежде всего, над реализацией национальных проектов", – сказала спикер областного парламента.

По словам губернатора, в течение весенней сессии депутатами Законодательного собрания было принято 70 законов, в том числе 28 законопроектов были внесены исполнительными органами власти. Кроме того, он напомнил, что в этом году законодательная власть Свердловской области отметила свой 25-летний юбилей.

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Куйвашев нацелил депутатов заксобрания на поддержку социальных инициатив и создание условий инвестиционного развития

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Теги: Куйвашев, депутаты, заксобрание



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