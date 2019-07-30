Аварийный мост ЖБИ в Кургане снесут в начале августа

Находящийся в аварийном состоянии мост ЖБИ в Кургане, который соединяет центр города с микрорайонами Заозерный и Рябково, начнут сносить уже в начале августа.

Глава Курганской области Вадим Шумков потребовал ускорить сроки ремонта и завершить строительство уже в 2020 году, а не в декабре 2021 года, как это было запланировано ранее.

Шумков отметил, что нужно двигаться быстрее.

"У граждан большая потребность, это соединяющий мост. И у города потребность побыстрее закончить объект", - отметил врио губернатора на заседании правительства области.

Сообщается, что из федерального бюджета в зауральскую казну дополнительно придет 270 млн руб. именно на ремонт моста ЖБИ.

Глава города Андрей Потапов заявил, что объездные пути уже готовы, а Шумков потребовал на подъезде к мосту поставить таблички с извинениями от руководства города и региона за доставленные автолюбителям неудобства.

Горожане же в социальных сетях уверены, что закрытие моста ЖБИ превратит Курган в одну большую пробку из машин.