Аварийный мост ЖБИ в Кургане снесут в начале августа
Находящийся в аварийном состоянии мост ЖБИ в Кургане, который соединяет центр города с микрорайонами Заозерный и Рябково, начнут сносить уже в начале августа.
Глава Курганской области Вадим Шумков потребовал ускорить сроки ремонта и завершить строительство уже в 2020 году, а не в декабре 2021 года, как это было запланировано ранее.
Шумков отметил, что нужно двигаться быстрее.
"У граждан большая потребность, это соединяющий мост. И у города потребность побыстрее закончить объект", - отметил врио губернатора на заседании правительства области.
Сообщается, что из федерального бюджета в зауральскую казну дополнительно придет 270 млн руб. именно на ремонт моста ЖБИ.
Глава города Андрей Потапов заявил, что объездные пути уже готовы, а Шумков потребовал на подъезде к мосту поставить таблички с извинениями от руководства города и региона за доставленные автолюбителям неудобства.
Горожане же в социальных сетях уверены, что закрытие моста ЖБИ превратит Курган в одну большую пробку из машин.