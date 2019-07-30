21 Августа 2020
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Общество Курганская область
мост, ЖБИ, перекрытие (2018) | Фото:vk.com группа &quot;Инцидент Курган&quot;

Аварийный мост ЖБИ в Кургане снесут в начале августа

Находящийся в аварийном состоянии мост ЖБИ в Кургане, который соединяет центр города с микрорайонами Заозерный и Рябково, начнут сносить уже в начале августа.

Глава Курганской области Вадим Шумков потребовал ускорить сроки ремонта и завершить строительство уже в 2020 году, а не в декабре 2021 года, как это было запланировано ранее.

Шумков отметил, что нужно двигаться быстрее.

"У граждан большая потребность, это соединяющий мост. И у города потребность побыстрее закончить объект", - отметил врио губернатора на заседании правительства области.

Сообщается, что из федерального бюджета в зауральскую казну дополнительно придет 270 млн руб. именно на ремонт моста ЖБИ.

Глава города Андрей Потапов заявил, что объездные пути уже готовы, а Шумков потребовал на подъезде к мосту поставить таблички с извинениями от руководства города и региона за доставленные автолюбителям неудобства.

Горожане же в социальных сетях уверены, что закрытие моста ЖБИ превратит Курган в одну большую пробку из машин.

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Аварийный мост ЖБИ в Кургане снесут в начале августа

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Теги: мост, ЖБИ, Курган, ремонт, Вадим Шумков



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