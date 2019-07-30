Ямальцы едва не пострадали от встречи с медвежатами

Сегодня в Пуровском районе медвежонок напал на водителя: автомобилиста спасло то, что он находился в салоне машины, передает корреспондент Накануне.RU.

На видеозаписи, опубликованной информационным агентством "Север-Пресс" видно, как водитель по просьбе пассажира останавливается напротив двух медвежат.

"Ну что, медведики, здорова! Ты что встал? Что ты хочешь?", - крикнул животным один из мужчин, сопровождая свои высказывания нецензурной бранью. В ответ медведь, замахнувшись ударил лапами по водительской двери.

В комментариях к видеозаписи подписчики одной из местных групп предположили, что медведя спровоцировали сами люди. "Интеллигентные медведи не потерпели мат", "Животные здесь явно не медведи", "Тот случай, когда стыдно перед медведем за людей!" - пишут интернет-пользователи.

По версии специалистов, медвежата лишились матери и теперь "патрулируют" трассу в поисках "легкой" пищи. Напомним, что встреча с дикими животными опасна для жизни и может завершиться трагедией.