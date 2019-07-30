Киев анонсировал санкции против украинского канала, планировавшего телемост с Россией

Национальный совет Украины по телерадиовещанию может ввести санкции против украинского канала NewsOne, который хотел провести телемост Киев - Москва. Об этом заявил член совета Сергей Костинский.

Как сообщало Накануне.RU, 9 июля совет назначил внеплановую проверку канала, а генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о "госизмене".

Сегодня проверка была проведена, но акты проверки на канале не подписали.

"Если факты нарушений – разжигание вражды – подтвердятся, то я прогнозирую, что будут применены санкции", - цитирует Костинского "Интерфакс-Украина".

Писатель Николай Стариков считает, что Киев не может допустить прямого телемоста между Россией и Украиной, чтобы в телеэфире не прозвучало, к примеру, мнение находящихся в России жителей Донбасса.

Напомним, телемост планировалось провести 12 июля.

Отметим также, что санкции против каналов NewsOne и "112 Украина" в Киеве собирались ввести еще в марте из-за их "пророссийскости".