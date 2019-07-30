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Общество Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале объявят конкурс на оператора по выпуску и выдаче Единой социальной карты

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сегодня провел рабочее совещание по реализации проекта по созданию в регионе Единой социальной карты.

Напомним, что указ о внедрении Единой социальной карты был подписан губернатором в ноябре 2018 года. С помощью карты жители области смогут получать меры социальной поддержки в денежной форме, оплачивать социальные, медицинские, транспортные услуги, услуги в сфере культуры, образования, спорта и другие.

Кроме того, с ее помощью можно будет получить доступ к программам лояльности. Ожидается, что Единая социальная карта будет внедряться поэтапно, а к 2021 году планируется обеспечить ей всех льготников региона.

(2018)|Фото: Накануне.RU

По данным министра социальной политики Андрея Злоказова, реализацией проекта занимается межведомственная рабочая группа. На сегодняшний день внесены необходимые изменения в нормативные документы, а в ближайшее время будет объявлен конкурс на определение оператора по выпуску, выдаче и обслуживанию карт.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по словам Евгения Куйвашева, это серьезный объем работы, требующий высоких компетенций.

"Теперь необходимо оперативно и без каких-либо проволочек выводить работу по созданию Единой социальной карты в практическую плоскость", - призвал губернатор.

Ранее сообщалось, что срок действия такой карты в Свердловской области составит пять лет.

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На Среднем Урале объявят конкурс на оператора по выпуску и выдаче Единой социальной карты

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Теги: Единая социальная карта, Куйвашев, конкурс, оператор, Средний Урал



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