21 Августа 2020
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Политика В России Москва
илья яшин, коллаж, оппозиция, митинг (2019) | Фото:https://t.me/rlz_the_kraken

Яшин заранее сообщал силовикам о готовящихся митингах на Трубной и Тверской

Муниципальный депутат Красносельского района столицы и экс-кандидат в Мосгордуму от команды Навального Илья Яшин оказался агентом Кремля. В телеграм-канале «Выпускайте Кракена» обнародовали документы, подтверждающие данную информацию.

Оказывается, Яшин в марте попал в разработку, и минимум год информировал власти обо всех планах оппозиции и отрабатывал провокации.

Например, в документе есть сообщение о планируемом «независимыми кандидатами» митинге 27 июля с важными деталями от некоего агента «Сигнала». Но после того, как Яшину стали поступать странные звонки с угрозами, то ему был необходим отдых от общественности под предлогом административного ареста.

яшин, митинг оппозиции, скан(2019)|Фото:https://t.me/rlz_the_kraken

Оказывается, что после прохода по Тверской громче всех на Трубную призывал народ именно Яшин. Трубная – это «новая Болотная», поэтому призыв «Все на Трубную!», как в знаковое место сбора сторонников оппозиции выглядел вполне естественно. Поэтому не удивительно, что разгоряченных участников движения ОМОН взял в кольцо именно там, перекрыв все входы и выходы. Среди них правоохранители выбрали наиболее агрессивно-настроенных граждан, и митинг сразу же закончился.

Напомним, 27 июля Илья Яшин не доехал до несогласованной акции. Его задержали в потоке машин при въезде в Москву. Позже объявили, что он арестован на 10 суток. Следует отметить, что других организаторов незаконного митинга также задержали на различный срок, кроме матери несовершеннолетнего ребенка Любови Соболь.

Еще в субботу представители оппозиции заявили о новой, уже согласованной акции 3 августа. Но если кто-то из ОПГ Навального решит использовать провокационные методы, то ценный кадр правоохранителей Яшин точно не пострадает, так как будет отдыхать под «арестом».

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Яшин заранее сообщал силовикам о готовящихся митингах на Трубной и Тверской

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Теги: илья яшин, митинг оппозиции, тверская, силовики, задержания, митинг 3 августа, навальный



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