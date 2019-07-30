Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами

Председатель правительства РФпоручил главам субъектов взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах.

Премьер согласился с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным в том, что борьба с пожарами - это компетенция региональных властей. Вместе с тем Медведев признал, что регионы нуждаются в поддержке в борьбе с лесными пожарами.

Глава правительства напомнил о опыте 2010 года, "когда горела вся страна", и подчеркнул, что нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов.

Он попросил Кобылкина лично вылететь и посмотреть на ситуацию с лесными пожарами в регионах, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Минприроды дал поручение проанализировать эффективность использования выделенных средств на реализацию переданных лесных полномочий регионам, в том числе по мерам предотвращения лесных пожаров и достигнутого результата.

Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели уже в четырех регионах страны, наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Специалисты Минприроды России не исключают, что в случае пересмотра границ и площадей потребуется привлечение дополнительных сил и средств. Ранее, напомним, чиновники заявляли, что тушить пожарыэкономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются и напомнил об опасности для пожарных. Об убыточности тушения горящего леса также заявили в МЧС.



