21 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский возглавит "марш гидности"

В Киеве вместо военного парада на День незалежности пройдет "марш гидности" (достоинства). Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Богдан.

По его словам, в нем примут участие военные и гражданские. Возглавит его президент Владимир Зеленский. Такой формат празднования Богдан назвал более европейским.

Ранее сообщалось, что Зеленский может отменить парад на День незалежности.

Нововведение может быть вызвано несколькими причинами. Первая - создать противовес крестному ходу канонической УПЦ, который год от года увеличивается и в этом году собрал уже около 300 тыс. верующих (у опекаемых властью раскольников было несколько тысяч). Вторая - опыт подобных мероприятий в ДНР и ЛНР, где они проводятся в День республики, называются торжественными маршами и представляют из себя шествие всех подряд граждан, объединенных в группы по городам, районам, предприятиям, организациям и т.п. Наконец, Зеленский может попытаться создать себе имидж лидера, за которым идет народ.

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Зеленский возглавит "марш гидности"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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