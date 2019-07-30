Помог Богомолов? Погрязшая в долгах Курганская сельхозакадемия получила более 200 млн рублей

На счет Курганской сельхозакадемии пришли средства - всего 219 млн руб. Эти деньги в качестве субсидии выделены Министерством сельского хозяйства РФ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 21 июня в Курган приезжал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он посмотрел учебную базу вуза и пообщался со студентами. Именно тогда он пообещал помочь академии с долгами.

Стоит отметить, что Дмитрий Патрушев - сын секретаря Совбеза РФ и бывшего директора ФСБ России Николая Патрушева, который давно знаком с Курганской областью. Патрушев-старший - хороший приятель экс-губернатора Зауралья Олега Богомолова, именно он в 2014 году помог бывшему главе региона устроиться советником к руководителю ОАО "Россельхозбанк", которым тогда работал его сын Дмитрий.

Сейчас заслуги по получению субсидии приписывают нынешнему врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову. Однако еще в апреле 2017 года, за полтора года до появления в регионе Шумкова, Зауралье представило в Министерство сельского хозяйства России ряд интересных предложений по развитию агропромышленного комплекса, многие из которых поддержали. Тогда говорили и о поддержке Курганской сельхозакадемии. Стоит отметить, что вуз испытывает финансовые трудности начиная еще с 2009 года.

"Шумков, безусловно, помог тем, что у него есть личные связи, но если бы не дружба Богомолова и Николая Патрушева, вряд ли бы тут что-то срослось. Я имею в виду различного рода договоренности, встречи, контакты. То есть годами академия была в долгах, и тут вдруг пришел волшебник Шумков и все разрулил? Так не бывает. Очередной предвыборный ход, когда заслуги прежних руководителей приписываются новому главе для поднятия его рейтинга перед губернаторскими выборами", - отметил один из руководящих сотрудников сельхозакадемии, который попросил не называть его имени и фамилии.

В мае этого года новым и.о. ректора КГСХА стал Роман Скиндерев. После своего назначения он заявил, что в Минсельхозе готовы помочь академии разобраться с долгами по стипендиям и коммунальным ресурсам. Скиндерев также добавил, что в течение трех лет академия сможет выйти на бездифицитный бюджет.

В апреле этого года сообщалось, что студенты Курганской сельхозакадемии уже несколько месяцев не получают стипендию - долг перед ними вырос на тот момент до 8 млн руб. Вузов с аналогичными проблемами в России оказалось несколько. В связи с этим депутаты Госдумы предложили вывести студенческие стипендии из-под блокировки счетов вуза. Как раз в КГСХА счета оказались заблокированы, хотя работники вуза зарплату получают исправно. Авторы госдумского законопроекта предлагают разрешить бюджетным учреждениям проводить операции по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат студентам очной формы обучения как раз при заблокированном счете.