21 Августа 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО
Алексей Текслер (2019) | Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Жители Сосновского района захотели стать челябинцами

Врио главы региона Алексею Текслеру предложили рассмотреть вопрос о передаче поселка Западный Челябинску. Инициатива прозвучала на встрече с жителями Сосновского района, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня на землях этого поселка построены большие жилые комплексы "Белый хутор", "Залесье" и другие. 99% жителей этих поселков - это горожане. Я думаю, было бы правильно передать эти поселки Челябинску. Это и дороги, и решение социальных проблем", - обратился к врио главы региона житель поселка Кременкуль Геннадий Зыков.

Как рассказали местные чиновники, в 2014 году поселковые депутаты уже принимали решение передать Западный городу Челябинск.

"Наши депутаты приняли, а город нет. В связи с этим вся инфраструктура, школы, садики на наших плечах. Мы будем стараться справляться", - отметил глава района Евгений Ваганов.

"Неожиданный вопрос для меня. У нас есть примеры, я говорю про Москву, когда аналогичные решения принимались. Дайте мне время изучить ситуацию. На первый взгляд, я большой целесообразности в этом не вижу, но эту историю надо безусловно изучить", - отметил Алексей Текслер.

Сегодня врио главы Челябинской области инспектировал Сосновский район. Он посетил социальные объекты, принял участие в пленарном заседании съезда Совета муниципальных образований и провел встречу с жителями территории. При этом, как ни странно, никто из сосновцев за весь день не задал Текслеру вопрос про строительство в этом муниципалитете Томинского ГОКа - проекта РМК, вызвавшего массовые протесты из-за угроз для окружающей среды, в том числе для Шершневского водохранилища. Недавно активисты заявили о незаконном строительстве в районе Полетаево водовода для, предположительно, нужд Томинского ГОК.

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Жители Сосновского района захотели стать челябинцами

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Теги: Алексей Текслер, Томинский ГОК



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