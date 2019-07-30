21 Августа 2020
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открытие терминала внутренних авиалиний аэропорта кольцово багажная лента (2007) | Фото: Накануне.RU

В екатеринбургском аэропорту задержан пенсионер, катавшийся на багажной ленте

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан пожилой мужчина, прокатившийся на багажной ленте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, в столицу Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел из Хабаровска. В зоне выдачи багажа терминала А, не желая в порядке очереди получать вещи, пенсионер запрыгнул прямо на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение. Таким образом он рассчитывал быстрее получить свои сумки.

открытие терминала внутренних авиалиний аэропорта кольцово табличка получение багажа(2007)|Фото: Накануне.RU

Однако в служебном помещении его встретил сотрудник службы авиационной безопасности, который и вызвал транспортных полицейских. Те привлекли мужчину к административной ответственности.

Своими действиями уралец нарушил часть 4 статьи 11.3 КоАП РФ (проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта). Теперь ему грозит денежный штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

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В екатеринбургском аэропорту задержан пенсионер, катавшийся на багажной ленте

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Теги: Кольцово, лента, багаж, МВД



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