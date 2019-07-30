21 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
такси (2015) | Фото: gorlovka.today

В Пермском крае приставы за долги арестовали автомобили партнера "Яндекс.Такси"

В Прикамье судебные приставы арестовали 12 автомобилей компании "Авалон", которая является официальным партнером "Яндекс.Такси", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Компания задолжала физическому лицу более 6 млн руб по договору займа. Требования исполнительного документа в организации игнорировали и добровольно задолженность не возвращали.

В рамках принудительного взыскания приставы наложили арест на транспортные средства. Сейчас машины оставлены на ответственное хранение директору "Авалона". Он предупрежден об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.

Сейчас готовится пакет документов для передачи имущества оценщику. После - машины будут изъяты и переданы на торгах. Приставы регулярно проверяют сохранность автомобилей.

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В Пермском крае приставы за долги арестовали автомобили партнера "Яндекс.Такси"

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Теги: яндекс такси, авалон, долги, автомобили, арест, приставы



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