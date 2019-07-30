На популярном курорте в Турции за этот год погибли десятки россиян

Десятки россиян погибли в турецкой Анталье за последний год, об этом сообщил генконсул России в Анталье Олег Рогоза.

Чаще всего люди оказываются не готовы к отдыху по состоянию здоровья. Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, пояснил Роза.

Кроме того, многие туристы часто злоупотребляют алкоголем и проявляют беспечность при выезде на экскурсии, сообщает РИА Новости.

Между тем, турецкие отели все чаще начали предлагать скидки. На популярном у россиян направлении стало заметно больше спецпредложений (СПО) от отелей на июль и август. Дисконт достигает 10-15%. Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов.

Турция традиционно является самым популярным направлением зарубежных поездок россиян – ее в 2018 году посетили 5,7 миллиона человек. В марте сообщалось, что ведутся переговоры о возможности россиянам посещать республику по внутрироссийским паспортам.