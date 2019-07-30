Общественники Екатеринбурга просят главу свердловской полиции взять под личный контроль дела Чукреева и Беззуба

Общественная палата Екатеринбурга обратилась к главе областной полиции генералу Миронову. Речь идет о расследовании двух резонансных преступлений против городских общественников.

Напомним, 23 июля была сожжена иномарка руководителя общественного проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева. А буквально на следующий день прямо на улице среди бела дня был избит активист, бывший член Общественной палаты Алексей Беззуб. Оба пострадавших связали случившееся со своей деятельностью и предположили, что это была месть.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на заседании совета Общественной палаты Екатеринбурга было принято решение обратиться к временно исполняющему обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майору юстиции Владимиру Миронову с просьбой взять под свой личный контроль ход расследования дел по фактам обоих инцидентов.

"Общественная палата воспринимает эти преступления не только как угрозу жизни и здоровью наших коллег, но и как угрозу всему гражданскому обществу", - говорится в обращении.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео нападения на Алексея Беззуба.